Шведские генералы объявили о готовности создать проблемы России

Командующие шведскими вооруженными силами заявили о способности армии страны создать проблемы для России. Об этом они рассказали изданию Dagens Nyheter.

«У нас есть возможность создать военную проблему даже для такого крупного противника, как Россия», — заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами Швеции Карл-Юхан Эдстрем.

Командующий сухопутными войсками страны Карл Энгельбректсон в свою очередь отметил, что шведской армии необходимо быть готовой к действиям в стратегических областях и принимать участие в совместных учениях с Финляндией. По его мнению, само присутствие шведских сил на острове Готланд в Балтийском море способно создать проблемы для потенциального противника.

Кроме того, глава Военно-морских сил Швеции Скуг Хаслум подчеркнула, что Стокгольм «ни при каких обстоятельствах» не может остаться в стороне от потенциального конфликта Североатлантического альянса и России.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хюльтквист заявил, что возвращение подразделений российской армии в пункты постоянной дислокации после проведения проверки боеготовности якобы является «дымовой завесой».