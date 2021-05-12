ХАМАС заявляет о готовности остановить военные действия против Израиля

Движение ХАМАС заявило о готовности остановить военные действия против Израиля на обоюдной основе. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Абу-Марзук от имени руководства ХАМАС заверил, что движение готово остановить любые военные действия против Израиля на обоюдной основе при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей», — говорится в сообщении.

Ранее лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что проведя ракетный обстрел его бойцы нанесли поражение Израилю.

Как сообщалось, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконны и лишены юридической силы. Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы Израиль немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».