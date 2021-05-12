Израильский военный погиб при обстреле из сектора Газа

В результате ракетного обстрела из сектора Газа погиб израильский военнослужащий. Об этом сообщает Twitter Армии обороны Израиля.

В сообщении отмечается, что погибшему был 21 год.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконны и лишены юридической силы. Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы Израиль немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».