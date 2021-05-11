Опубликовано видео перехвата истребителем Су-30 французских военных самолетов над Черным морем

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры перехвата российским истребителем Су-30 двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и самолета-заправщика C-135 ВВС Франции над Черным морем.

Воздушные цели, приближавшиеся к российской границе, были замечены радарами над нейтральными водами.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — сказано в сообщении.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель, созданный на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Боевая нагрузка самолета составляет около 10 тонн. Способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям.

Ранее стало известно, что 11 мая российский самолет-истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик военно-воздушных сил Франции близ российской границы.