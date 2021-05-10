Пользователи Twitter назвали российский Су-57 достойным противником ВВС США

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Американский военный эксперт Х.И. Саттон назвал российский истребитель Су-57 «красивым убийцей». На своей странице в Twitter он опубликовал фотографию с пролетевшими над Красной площадью самолетом во время парада в честь Дня Победы 9 мая.

«Хочу сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно», — отметил специалист.

Пользователи соцсети активно комментировали пост Саттона. Так, один из подписчиков отметил, что Су-57 стал самым красивым творением опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого. Другой пользователь добавил, что российский истребитель не только хорошо выглядит, но и звучит «круто».

«Этот самолет будет достойным противником ВВС США», — выразил мнение третий пользователь.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-57 модернизируют с целью снарядить его беспилотными летательными аппаратами.