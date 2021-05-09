Путин оценил парад Победы на «отлично»

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Президент России Владимир Путин высоко оценил парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Вопрос о том, понравился ли главе государства парад, был задан с трибун во время прохода Путина к Могиле Неизвестного Солдата.

«Отлично», – ответил президент.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, который завершился пролетом авиации.

В своей речи по случаю годовщины Победы российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что День Победы был, есть и будет для России священным праздником. Он также отметил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение», и заверил в стремлении России твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.

После парада глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.