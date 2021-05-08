Адмирал ВМС США призвал обсудить с Москвой оружие, не учтенное в СНВ-III

Адмирал Чарльз Ричард, который возглавляет стратегическое командование Вооруженными силами США, призвал обсудить с Россией вооружения, которые не были включены в Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает ТАСС.

По мнению адмирала Ричарда, Вашингтону необходимо «открытое общение» с Москвой и Пекином, что позволит уменьшить риски развязывания войны. По его словам, эти две страны регулярно обновляют и модернизируют свое стратегическое оружие.

Ричард указывает на ядерную беспилотную подлодку-торпеду «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», которые не указаны в составе соглашений СНВ-III.

Ранее американский адмирал рассказал план действий США в случае войны Украины с Россией.