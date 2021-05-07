Глава ЛНР обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу

Конфликт в Донбассе находится в стадии обострения, ответственность за срыв договоренностей лежит на Киеве, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости».

«Ни о каком перемирии военном, ни о каком соблюдении режима прекращения огня речи быть не может. И в срывах всех этих договоренностей виновата однозначно Украина», – подчеркнул Пасечник.

По его словам, нельзя называть конфликт тлеющим или замороженным, так как вооруженные силы Украины регулярно обстреливают неподконтрольные Киеву территории из тяжелого вооружения, в Донбассе гибнут люди.

В ходе интервью глава ЛНР также сообщил, что Украина увеличила число обстрелов самопровозглашенной республики в пять раз с февраля текущего года. При этом Пасечник заявил, что Луганск не ожидает скорого наступления киевских силовиков.

Кроме того, он выразил уверенность, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он также согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации.