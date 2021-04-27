Politico: нацразведка США создаст центр по борьбе с внешним влиянием

В США появится Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием. Его создаст офис директора национальной разведки Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявление представителя офиса.

По словам источника, центр будет создан «в свете развивающихся угроз, а также для поддержки растущих требований политики и Конгресса».

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