СБ Украины сообщила о задержании «агента ФСБ»

Служба безопасности Украины объявила, что якобы был задержан «агент ФСБ России» в Житомирской области. Утверждается, что подозреваемый занимался сбором данных о воинских частях в регионе, сообщается на сайте украинского ведомства.

«Контрразведчики службы безопасности Украины задержали агента ФСБ в Житомирской области. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона», — уточняют в СБ.

По сообщению украинской службы, задержанный якобы планировал снять на видео два военных объекта. В дальнейшем предполагалась отправка сведений о руководящем составе подразделений.

Кроме того, в СБ утверждают, что подозреваемый хотел установить места проживания военных.

В релизе спецслужбы указано, что при обысках силовики нашли «средства связи с работниками ФСБ». Утверждается, что подозреваемый сам признался в сотрудничестве.

В настоящий момент подробности ситуации выясняются.

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