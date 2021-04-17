Канада остановила миссию военных инструкторов на Украине из-за COVID-19

Из-за вспышки коронавируса нового типа Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что эта мера должна помочь защитить членов оперативной группы и остановить распространение вируса.

Число военнослужащих, чьи тесты оказались положительными, не раскрывается, все они находятся в карантине.

Ранее в Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca.

До этого американская компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.

Также сообщалось, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.