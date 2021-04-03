В ЛНР заявили об артиллерийском обстреле своих позиций

Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению, всего было выпущено 16 снарядов.

«Для обеспечения безопасности мирного населения Республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили, что в пятницу, 26 марта, четверо военных ВСУ погибли и двое получили ранения при минометном обстреле неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области. В ДНР заявили, что эти утверждения Киева не соответствуют действительности.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.