В Пентагоне трансгендерам вновь разрешили служить в армии США

Пентагон утвердил новые правила приема трансгендеров на службу в Вооруженных силах США. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби.

Он отметил, что нововведения призваны восстановить принятую американским военным ведомством в 2016 году политику относительно службы трансгендеров.

«Министр обороны [США Ллойд Остин] убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им [ВС] лишь на пользу», — сказал он на брифинге в среду, 31 марта, трансляция которого велась в Twitter оборонного ведомства.

Согласно новым правилам, у трансгендеров теперь снова есть право вступать в ряды американских ВС в качестве представителя выбранного ими пола. Также военное руководство гарантирует им предоставление необходимой медицинской помощи.

В 2016 году Барак Обама, который тогда был президентом США, разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медицинскую помощь. Однако его преемник Дональд Трамп отменил данное решение. При этом он разрешил продолжить военную службу тем, кто на нее уже поступил. В январе 2021 года действующий президент США Джо Байден своим указом отменил введенные предыдущей вашингтонской администрацией ограничения.