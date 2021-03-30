Военно-транспортный Ил-112В выполнил второй полет

Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина/РИА Новости

Российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно совершил второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), сообщает ТАСС.

30 марта свой полет Ил-112В начал в 11.35 мск и успешно приземлился в 12.04 мск. Полет прошел в штатном режиме.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

В ходе полета были проверены режимы работы силовой установки, основных систем, а также его устойчивость и управляемость.

Ранее второй полет Ил-112В перенесли из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, он должен был пройти в апреле прошлого года.

Первый полет Ил-112В состоялся в 2019 году в Воронеже.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который был разработан в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032-му уже 90%.