Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал отказаться от гонки вооружений в Корейском регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по итогам встречи с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.

«Подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной стабильной обстановки», — подчеркнул Лавров.

Министр также указал на важность отказа от наращивания военной активности в любых формах.

По его словам, Москва и Сеул выразили приверженность к возобновлению переговорного процесса по теме проблем Корейского полуострова в ближайшие сроки.

Ранее стало известно, что Южная Корея и Россия намерены приложить усилия для организации скорейшего визита российского президента Владимира Путина в Сеул.

Накануне Япония заявила о возможном запуске баллистической ракеты КНДР. При этом японское правительство выразило мнение, что пуск являются «серьезной угрозой для мирового сообщества».

После этого источник в администрации США объявил, что КНДР провела два пуска баллистических ракет. После этого премьер-министр Японии также подтвердил пуски КНДР и заявил о нарушении резолюции СБ ООН.