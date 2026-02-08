В Геленджике идет отражение атаки беспилотников

Сирены системы оповещения работают в Геленджике, идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Алексей Богодистов.

«Уважаемые жители и гости курорта, сохраняйте спокойствие. Громкие звуки вызваны работой средств противовоздушной обороны», — написал глава города.

До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 8 февраля перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России.

Накануне в ведомстве сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали почти 40 дронов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. По информации ведомства, единичные цели нейтрализовали в Липецкой области и над акваторией Черного моря. В Белгородской области сбили 10 дронов, в Брянской области — 26.

Днем 7 февраля губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке с использованием десяти ракет со стороны ВСУ. В результате двое местных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и элементы инфраструктуры, пострадали 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах, а также 12 частных домовладений.

Ранее в зоне СВО начали применять новую станцию для обнаружения микродронов.