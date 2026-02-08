Размер шрифта
В Раде не захотели вести переговоры с Россией в текущих условиях

Нардеп Костенко: Украине невыгодно вести переговоры в текущих условиях
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине невыгодно вести переговоры с Россией о прекращении конфликта в текущих условиях. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, на переговорах у украинской делегации стоит вопрос «не отдавать территории», а у российской – «забрать эти территории». Условия, в которых Киев находится сейчас, невыгодны для переговоров, заявил нардеп.

Если Украина продержится до весны, «то будет уже совсем другой расклад», поскольку «уже не будет такого давления», считает политик. Костенко заявил о необходимости остановить ВС РФ на поле боя, и тогда вопрос о территориях будет стоять по-другому.

«Будет совсем другое, когда Украина скажет: «А отдайте нам АЭС, а отдайте нам Кинбурнскую косу, потому что нам нужно освободить порты... Отдайте нам Новую Каховку, потому что это наша территория, нам нужно снова восстановить плотину». <…> Это были три ключевые точки, которые еще раньше, до того, как Россия захотела забрать территорию Донецка, - эти вопросы всегда были дискуссионными», — порассуждал Костенко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине до июня и не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее экс-аналитик ЦРУ раскрыл, как Россия будет решать судьбу Украины.
 
