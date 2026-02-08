Экс-супруга инвестора Галицкого оставила предсмертную записку

Правозащитница Меркачева: экс-супруга Галицкого покончила с собой в ИВС Истры

Бывшая супруга инвестора Александра Галицкого Алия, подозреваемая в вымогательстве у предпринимателя $150 млн, совершила самоубийство в изоляторе временного содержания (ИВС) Истры, заявила ТАСС правозащитница Ева Меркачева.

По ее словам, женщина оставила записку, в которой возложила вину на бывшего мужа. В правоохранительных органах подтвердили информацию о месте кончины Галицкой.

В начале февраля женщина была арестована Истринским судом в рамках уголовного дела о вымогательстве и клевете. По версии следствия, она требовала у Галицкого крупную сумму денег, угрожая распространением компрометирующей информации.

8 февраля в СМИ появилась информация о том, что Галицкая была обнаружена мертвой в СИЗО накануне. В качестве основной версии назывался суицид. После этого во ФСИН (Федеральной службе исполнения наказаний) заявили, что в следственных изоляторах Московского региона подобных инцидентов не фиксировалось, а Галицкая не поступала в СИЗО столицы и Подмосковья.

Издание Life.ru со ссылкой на данные следствия отмечало, что Галицкая не состояла в браке с инвестором, поскольку в декабре 2025 года суд штата Невада в США признал их брачный союз недействительным, указав, что стороны не имеют друг к другу материальных или иных претензий.

