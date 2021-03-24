В Госдуме оценили слова генсека НАТО об агрессивном поведении РФ
Заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об агрессивном поведении России связаны с лоббированием интересов военно-промышленного комплекса стран блока НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого Столтенберг сказал, что отношения России и НАТО по-прежнему остаются непростыми. Кроме того, «агрессивные» действия России вызывают у НАТО волнение.
По словам Швыткина, заявления секретаря НАТО имеют разрушительный характер, поскольку сегодня у РФ с НАТО отсутствуют любого рода контакты.
«Инициатива отсутствия этих контактов исходит прежде всего со стороны стран блока НАТО. Конечно же, те недоговорки, которые существуют, создают иллюзию у блока НАТО о некой агрессии со стороны нашего государства», — подчеркнул он.
Кроме того, он добавил, что армия РФ является одной из самых внушительных и технически укрепленных в мире. Однако несмотря на это военная стратегия РФ носит исключительно оборонный характер.
«Наращивание нашей военной мощи на тех направлениях, где особенно идут провокационные действия со стороны стран блока НАТО, обоснованно и необходимо, это защита наших границ и границ наших союзников», — сказал депутат.
Ранее Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО не могут справиться поодиночке с вызовами, которые существуют благодаря России.