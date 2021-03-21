Британский флот получит корабль для защиты от российских подлодок

Военно-морские силы Великобритании в ближайшие годы получат новый корабль, одной из целей которого станет защита подводных кабелей от российских подводных лодок, сообщил глава британского министерства обороны Бен Уоллес в эфире телеканала «Би-би-си».

«Кабели - часть ключевой национальной инфраструктуры, они невероятно важны. Именно поэтому наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям», – пояснил министр.

По его словам, новый многоцелевой разведывательный корабль будет не только защищать кабели, но и выполнять иные функции, связанные с наблюдением за морской акваторией.

Как сообщает издание The Telegraph, строительство корабля должно быть завершено к 2024 году.

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