США уличили в тайном вывозе трети ядерных бомб из Европы

Исследовательская организация «Федерация американских ученых» (FAS) узнала, что США тайно производят вывоз ядерных бомб с территории стран Евросоюза. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты FAS отмечают, что в течение последних нескольких лет число ядерных бомб в Европе снизилось на треть за счет действий Вашингтона. Ганс Кристенсен и Мэтт Корда представили обзор, по которому количество американских ядерных гравитационных бомб B61, которые хранились на шести базах НАТО в Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Турции, сократилось со 150 до 100.

При этом Белый дом пока официально не комментировал сокращение численности американского тактического ядерного оружия в ЕС.

Специалисты полагают, что причиной вывоза бомб, например с баз в Турции, может стать ухудшение отношений Вашингтона с Анкарой на фоне попытки госпереворота в 2016 году в Турции.

Ранее в США подсчитали количество ядерных бомб у КНДР.