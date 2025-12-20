Жители России могут наблюдать звездопад в самую долгую ночь в году

Астрономическая зима в России начнется со звездопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Ожидается до 10 метеоров в час <...> Наблюдать звездопад при ясной погоде можно всю ночь на всей территории России», — говорится в сообщении.

По информации ученых, пик метеорного потока Урсиды придется на самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря. Радиант область вылета метеоров-вспышек на небосводе будет находиться в созвездии Малой Медведицы, его можно будет увидеть над северным горизонтом.

17 декабря в пресс-службе Московского планетария сообщали, что продолжительность самого короткого дня в году — 21 декабря — в Москве составит 6 часов 59 минут.

По словам собеседника агентства, продолжительность ночи в Северном полушарии максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря — 6 часов 59 минут. К концу месяца день продлится 7 часов 5 минут.

Солнце будет находиться на минимальной высоте над горизонтом 21 декабря в 18:03 мск. После продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться.

Ранее стало известно, увидят ли москвичи метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния.