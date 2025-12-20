На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители России могут наблюдать звездопад в самую долгую ночь в году

Планетарий Москвы: астрономическая зима в России начнется со звездопада
true
true
true
close
Brian Spencer/Shutterstock/FOTODOM

Астрономическая зима в России начнется со звездопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Ожидается до 10 метеоров в час <...> Наблюдать звездопад при ясной погоде можно всю ночь на всей территории России», — говорится в сообщении.

По информации ученых, пик метеорного потока Урсиды придется на самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря. Радиант область вылета метеоров-вспышек на небосводе будет находиться в созвездии Малой Медведицы, его можно будет увидеть над северным горизонтом.

17 декабря в пресс-службе Московского планетария сообщали, что продолжительность самого короткого дня в году — 21 декабря — в Москве составит 6 часов 59 минут.

По словам собеседника агентства, продолжительность ночи в Северном полушарии максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря — 6 часов 59 минут. К концу месяца день продлится 7 часов 5 минут.

Солнце будет находиться на минимальной высоте над горизонтом 21 декабря в 18:03 мск. После продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться.

Ранее стало известно, увидят ли москвичи метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами