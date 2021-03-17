В ООН заявили об угрозе из-за расширения ядерного арсенала Британии

Решение властей Великобритании расширить ядерный арсенал страны может привести к подрыву международной стабильности, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

«Мы выражаем озабоченность решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал, что <...> может создать вредоносный эффект для международной стабильности», – заявил Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также напомнил, что подобные действия британских властей идут вразрез с обязательствами страны в рамках шестой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее стало известно о намерении Лондона увеличить количество ядерных боеголовок в своем арсенале со 180 до 260. В министерстве иностранных дел России назвали подобное решение немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности.