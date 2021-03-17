Генсек НАТО объяснил наращивание присутствия в Черном море

Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в Черном море из-за обеспокоенности в связи с укреплением российского присутствия в регионе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. И мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе.

Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И поэтому мы работаем над усилением нашего присутствия в Черноморском регионе», – отметил Столтенберг.

Ранее стало известно, что в акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО SNMG2 провела совместные тренировки на море типа PASSEX. До этого корабли Североатлантического альянса вошли в территориальные воды Грузии для учений.

17 марта в акваторию Черного моря вошел корабль НАТО — испанский эсминец Méndez Núñez («Мендес Нуньес»)