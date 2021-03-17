Шойгу: РФ ответит, если США разместят ракеты в Европе или Японии и Южной Корее

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РИА «Новости»

Россия должным образом ответит, если Соединенные штаты разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Японии и Южной Корее. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.

По мнению главы Минобороны РФ, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был вполне приемлемый, и российская сторона считает, что США нашли, а где-то и придумали специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора.

Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не появится в Европе.

«Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи», — подчеркнул Шойгу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что размещение американских ракет на территории Японии может угрожать безопасности в регионе. В ответ на это японские пользователи разделились во мнении. Одни заявили, что нужно направлять в сторону России «не простые ракеты», другие отметили, что Японии пора действовать самостоятельно, а не полагаться на помощь США.