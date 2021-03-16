Армения начала масштабные военные учения
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Армения начала масштабные тактические учения на всех операционных направлениях, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майора Эдварда Асряна.
По его словам, задачами учений являются проверка боеготовности воинских частей и подразделений, их способность действовать в сложной обстановке, а также проверка возможностей органов управления оперативно-тактическими звеньями армянских ВС и сверка вопросов взаимодействия штатных сил и средств.
Учения пройдут с 16 по 20 марта, в них поучаствуют более 7500 военных.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена тесно сотрудничать с Россией по вопросу реформирования и модернизации армии.
close