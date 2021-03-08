Россиянкам предложили сдать бывших возлюбленных в армию

Военный комиссариат Ленинградской области предложил россиянкам в качестве подарка на 8 Марта сдать бывших ухажеров в армию. Поздравление опубликовано на странице военкомата в Instagram.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах», — заявил полковник Хромов.

Под публикацией некоторые пользователи оставили ссылки на страницы потенциальных призывников.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта.