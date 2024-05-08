В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 09:36 по местному времени (совпадает с московским).

До этого в пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. Объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

В украинской столице — Киеве — произошли взрывы на фоне воздушной тревоги на всей территории страны. Также в Кременчуге Полтавской области были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ICTV.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщили об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове.