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Панарин установил рекорд «Рейнджерс»

Панарин стал рекордсменом «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Каролиной Харрикейнз», отдав три результативные передачи.

Таким образом, российский хоккеист побил клубный рекорд по числу набранных очков за сезон с учетом плей-офф. Теперь у Панарина 127 (52+75) очков в 87 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, он побил рекорд «Рейнджерс», принадлежавший Яромиру Ягру. Легендарный чех в сезоне-2005/06 набрал 124 (54+70) очка в 85 играх регулярки и плей-офф.

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Рейнджерс», а победную шайбу забросил Винсент Трочек. Панарин поучаствовал в победном голе своей команды.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0. Следующая встреча команд состоится 10 мая, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее российский голкипер НХЛ признался, что чуть не расплакался из-за фанатов.

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