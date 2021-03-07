В Минобороны рассказали о вакцинации военных «Спутником V»

В Минобороны рассказали о проведении кампании по вакцинации от коронавируса нового типа среди военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что первую дозу «Спутника V» получили почти 370 тыс российских военных.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах России направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее агентство Bloomberg узнало, что в мире введено почти 300 млн доз вакцин от COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 117,1 млн заболевших, свыше 92,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».