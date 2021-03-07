Пентагон заявил о готовности нанести ответный удар после атаки базы в Ираке
Ника Пикекатлет
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ВС США нанести ответный удар после атаки военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными в Ираке. Об этом сообщает ABC.
На вопрос журналистки о том, знают ли в минобороны, кто стоит за атакой на базе, он подчеркнул, что власти хотят убедиться в верности полученных данных.
«Тем, кто осуществил эту атаку, следует ожидать, что мы примем необходимые меры для того, чтобы защитить себя», — уточнил Ллойд.
Глава министерства также добавил, что США сами примут решение о месте, времени удара, если посчитают целесообразным его нанесение.
В начале марта 2021 года стало известно, что в Ираке обстреляли базу, используемую американцами.
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