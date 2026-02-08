Пособницу покушения на генерала Алексеева планируют объявить в розыск

ТАСС: пособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую объявят в розыск

Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявят в федеральный и международный розыск. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

«Причастная к покушению на генерала Алексеева и выехавшая на территорию Украины Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск. Речь идет как о федеральном, так и международном розыске», — сказал источник.

Кроме того, он уточнил, что подозреваемая снимала квартиру в одном подъезде с Алексеевым, на 26 этаже.

Покушение произошло утром 6 февраля. Во Владимира Алексеева стреляли в подъезде его дома на Волоколамском шоссе. Стрелявшему удалось скрыться, офицера госпитализировали.

Личность злоумышленника установили, им оказался гражданин России Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украинской ССР. Позднее его задержали в Дубае и экстрадировали в Москву.

Также были установлены двое пособников Корбы. Одному из них — россиянину Виктору Васину — предъявили обвинение по двум статьям. Другая — Зинаида Серебрицкая — сбежала на Украину.

Ранее на Украине отвергли причастность к покушению на Алексеева.