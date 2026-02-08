Сделанный украинцами запас аккумуляторов достиг мощности целой АЭС

Купленные украинцами аккумуляторы по суммарной мощности сопоставимы с атомной электростанцией (АЭС), заявил изданию Delo.ua основатель торгующей резервными источниками питания компании Валерий Яковенко.

По его словам, к концу января 2026 года общая емкость зарядных станций в жилых домах и помещениях для частного бизнеса на Украине достигла 1,6 ГВт, а мощность превысила 3 ГВт.

«Это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция», — отметил Яковенко.

Он добавил, что общая мощность купленных украинцами аккумуляторов на 1 ГВт больше потребления электроэнергии во всем Киеве при морозах до −15 градусов.

Из-за блэкаутов на Украине вырос спрос на мощные источники резервного питания (1000−2000 Вт·ч), которых хватает на дом, сообщил бизнесмен.

На большей части Украины электроэнергия подается с аварийными перебоями из-за дефицита мощности и повреждения сетей. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан, что их ждут тяжелые дни.

Ранее все АЭС Украины вынужденно снизили мощность.