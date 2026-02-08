Евродепутат Картайзер: санкции против РФ привели Европу к зависимости от США

Санкции против России привели Европу к полной зависимости от США. Об этом ТАСС заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Итоги четырех лет такой санкционной политики можно резюмировать следующим образом: ЕС оказался в полной зависимости от США, высокие цены на энергию подрывают его конкурентоспособность и вызывают масштабную деиндустриализацию», — сказал он.

На этом фоне, по мнению евродепутата, сам Евросоюз все больше самоизолируется от международного сообщества.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается, и он еще не согласован. Также о разработке новых ограничений рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призван ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее в ЕС признали отсутствие права требовать от стран вне союза соблюдать санкции против РФ.