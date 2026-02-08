ФСИН отреагировала на сообщения о суициде экс-жены инвестора Галицкого

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что Алия Галицкая якобы покончила с собой в одном из следственных изоляторов столичного региона. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на комментарий ведомства.

Во ФСИН заявили, что в следственных изоляторах Московского региона подобных инцидентов не фиксировалось. Кроме того, в службе уточнили, что Галицкая не поступала в СИЗО Москвы и Московской области.

Алия Галицкая была задержана 4 февраля и арестована Истринским судом до 3 апреля в рамках уголовного дела о вымогательстве и клевете. По версии следствия, она требовала у инвестора и бизнесмена Александра Галицкого крупную сумму денег, угрожая распространением компрометирующей информации. Очередное судебное заседание по вопросу раздела имущества было назначено на 10 февраля 2026 года.

Днем 8 февраля в ряде СМИ появилась информация о том, что Галицкая была обнаружена мертвой в СИЗО накануне, при этом в качестве основной версии назывался суицид. В Life.ru отмечали, что, по данным следствия, Алия не состояла в браке с Александром Галицким, поскольку в декабре 2025 года суд штата Невада в США признал их брачный союз недействительным, указав, что стороны не имеют друг к другу материальных или иных претензий.

