Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

ФСИН отреагировала на сообщения о суициде экс-жены инвестора Галицкого

ФСИН: экс-супруга бизнесмена Галицкого не находилась в СИЗО Москвы или области
Антон Денисов/РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что Алия Галицкая якобы покончила с собой в одном из следственных изоляторов столичного региона. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на комментарий ведомства.

Во ФСИН заявили, что в следственных изоляторах Московского региона подобных инцидентов не фиксировалось. Кроме того, в службе уточнили, что Галицкая не поступала в СИЗО Москвы и Московской области.

Алия Галицкая была задержана 4 февраля и арестована Истринским судом до 3 апреля в рамках уголовного дела о вымогательстве и клевете. По версии следствия, она требовала у инвестора и бизнесмена Александра Галицкого крупную сумму денег, угрожая распространением компрометирующей информации. Очередное судебное заседание по вопросу раздела имущества было назначено на 10 февраля 2026 года.

Днем 8 февраля в ряде СМИ появилась информация о том, что Галицкая была обнаружена мертвой в СИЗО накануне, при этом в качестве основной версии назывался суицид. В Life.ru отмечали, что, по данным следствия, Алия не состояла в браке с Александром Галицким, поскольку в декабре 2025 года суд штата Невада в США признал их брачный союз недействительным, указав, что стороны не имеют друг к другу материальных или иных претензий.

Ранее киргизского маньяка-таксиста нашли мертвым в СИЗО Бишкека.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!