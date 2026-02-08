В тропическом растении нашли компонент для борьбы с агрессивным раком

Ученые из Университета Умео (Швеция) обнаружили в тропическом растении Munronia henryi соединение, способное подавлять рост одного из самых агрессивных видов рака молочной железы — тройного негативного. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Pharmaceutica Sinica B (APSB).

Тройной негативный рак молочной железы отличается быстрым ростом, ранним метастазированием и плохо поддается существующим видам таргетной терапии. Поэтому поиск новых уязвимостей этого подтипа остается одной из ключевых задач онкологии.

В ходе работы исследователи выделили из Munronia henryi два ранее неизвестных лимоноида. Один из них, получивший название DHL-11, показал выраженную противоопухолевую активность в экспериментах на клетках тройного негативного рака молочной железы.

Оказалось, что DHL-11 тормозит размножение и миграцию раковых клеток, останавливает клеточный цикл и запускает запрограммированную гибель клеток. Одновременно соединение усиливает накопление активных форм кислорода и повреждение ДНК — процессов, особенно опасных для быстро делящихся опухолевых клеток.

Механизм действия DHL-11 связан с белком IMPDH2. Этот белок участвует в синтезе гуанина — одного из строительных блоков ДНК, и часто вырабатывается в повышенных количествах в агрессивных опухолях. Ученые показали, что DHL-11 связывается с IMPDH2 и нарушает его взаимодействие с другим белком, необходимым для восстановления ДНК. В результате IMPDH2 разрушается, синтез гуанина снижается, а повреждения ДНК в раковых клетках накапливаются.

Соединение эффективно подавляло рост органоидов, выращенных из опухолей пациенток с высоким уровнем IMPDH2, а также замедляло рост и метастазирование опухолей у лабораторных животных. При этом серьезных признаков токсичности обнаружено не было.

Авторы считают, что DHL-11 может стать основой для разработки новых препаратов против IMPDH2-положительного тройного негативного рака молочной железы и расширить возможности лечения этого особенно опасного подтипа опухоли.

Ранее лекарственное растение снизило агрессивность рака толстой кишки.