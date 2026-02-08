Пушков указал на разницу в подходе Трампа и Байдена к России: «Говорит уважительно»

У президента США Дональда Трампа нет внутренней русофобии, он уважает Россию, в отличие от своего предшественника Джо Байдена. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в интервью ТАСС.

Пушков указал, что Трамп принимает санкции против России, считая их инструментом давления на Кремль в рамках политического урегулирования конфликта на Украине. Он также напомнил, что для Трампа Россия является стратегическим соперником, однако есть одно «но».

По его словам, если бы Трамп хотел найти предлог «развернуться» против Москвы, он бы его нашел. В связи с этим американский лидер считает Россию «потенциальной угрозой», но не делает борьбу с ней приоритетом.

«Кстати, у Трампа нет внутренней русофобии — в отличие от Байдена. Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, «я разочарован», «я недоволен». Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей. Трамп говорит о России уважительно. Трамп говорит о России как о государстве, с которым намерен поддерживать серьезные отношения», — сказал Пушков.

В августе прошлого года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее в США заметили изменение подхода Трампа к переговорам по Украине.