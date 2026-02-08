Размер шрифта
Итальянский сноубордист выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

Итальянский сноубордист Фишналлер выступает на ОИ с флагом России на шлеме
Кадр из трансляции OKKO

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с флагом России на шлеме, передает RT.

На шлеме спортсмена изображены флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых он участвовал с 2002 года. Фишналлер в 2014 году выступал на Играх в Сочи.

Стоит отметить, что на Играх 2026 года запрещена российская символика.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее американского конькобежца поймали на любви к российским йогуртам.
 
