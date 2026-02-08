Непряева рассказала, плохо ли к россиянам на ОИ относятся спортсмены из других стран

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что иностранцы относятся хорошо к российским спортсменам, передает Sport24.

«У меня очень хорошие отношения с иностранцами. И у Савелия Коростелева тоже. Мы не закрываемся, со всеми здороваемся. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся, — это миф», — сказала Непряева.

7 февраля Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

