Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании стрелявшего в генерала Алексеева

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

Российский лидер Владимир Путин в субботу вечером провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала [Владимира] Алексеева», — уточнил представитель Кремля.

Также, по словам Пескова, главы государств продолжили обсуждение тем, которые затрагивались в ходе переговоров во время недавнего визита Нахайяна в Москву.

Сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве задержан подозреваемый в соучастии преступления Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине отвергли причастность к покушению на Алексеева.