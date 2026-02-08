Размер шрифта
В Россию начали поставлять украинские айфоны и макбуки

SHOT: айфоны и макбуки начали поставлять в Россию с Украины по серой схеме
На российском рынке стали появляться айфоны, телевизоры и макбуки Apple с Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-каналSHOT.

По информации журналистов, технику сначала вывозят с Украины обратно в Польшу, а затем через Белоруссию поставляют на рынки и небольшие торговые точки в России. Техника, как туверждается, работает на российской территории исправно, так как имеет общую для всех стран СНГ прошивку. В инструкциях также имеется информация на русском языке.

Сообщается, что на Украине упал спрос на дорогостоящий бренд, а в России товары со стикером «Apple Украина» берут охотно, поскольку стоимость украинских iPhone 17 Pro на 5–7 тысяч ниже рыночной, а цена на MacBook и телевизоры меньше на 15 тысяч в сравнении с теми, что завозят из Японии и ОАЭ.

В начале декабря прошлого года ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил о росте цен на электронику в 2026 году в РФ. По его прогнозам, стоимость смартфонов, ноутбуков и других гаджетов вырастет на 25–35%.

Ранее власти уточнили правила техсбора на электронную продукцию с 2026 года.
 
