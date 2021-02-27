Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ССО РФ с их праздником

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций РФ (ССО РФ) с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение размещено на сайте Кремля в субботу, 27 февраля.

Президент отметил, что создание ССО стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы.

«Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что в настоящее время Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями для решения особо важных задач, а благодаря ССО у страны «есть закаленные бойцы», которые готовы работать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы РФ и ее безопасность.

Кроме того, Путин поблагодарил бойцов за службу и верность долгу и пожелал им успехов.