Пентагон уверен, что Россия остается угрозой для США и Европы

Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции, заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс. Его слова приводит ТАСС.

По мнению генерала, Россия якобы «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия», многие из которых ведутся рядом с Европой.

«Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – отметил Уолтерс.

Он также обвинил Россию и Китай в «милитаризации Арктики».

Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.