Пентагон уверен, что Россия остается угрозой для США и Европы
Семён Сонный
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Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции, заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс. Его слова приводит ТАСС.
По мнению генерала, Россия якобы «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия», многие из которых ведутся рядом с Европой.
«Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – отметил Уолтерс.
Он также обвинил Россию и Китай в «милитаризации Арктики».
Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.
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