Начальник штаба ВВС США считает ценным Договор по открытому небу

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун назвал Договор по открытому небу ценным документом. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что главной ценностью Договора является предоставление возможности для всех стран «быть открытыми и транспарентными».

Начальник штаба ВВС не дал точный отвечать на вопрос, вернутся ли США в ДОН при президентстве Джо Байдена, а также не раскрыл деталей переговоров по данному вопросу в Белом доме.

«Я, вероятно, должен предоставить возможность говорить о подходе к Договору по открытому небу (новой американской. — «Газеты.Ru») администрации», — сказал Браун.

Ранее Москва заявила о готовности пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу.

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.