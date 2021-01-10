Журналист Марк Эпископос в статье The National Interest оценил тактическое ядерное оружие России.

По его словам, у России больше всего тактических ядерных боеголовок в мире. В то же время автор подчеркивает, что из-за отсутствия четкого разделения на «тактические» и «стратегические» боеголовки подсчитать их точное число сложно.

Эпископос отметил, что крупнейшим обладателем ядерного оружия в России является Военно-морской флот. У ВМФ на вооружении есть крылатые ракеты «Калибр», которые используются на судах. На втором месте находятся ВВС с бомбардировщиками Ту-22М3 и Ту-22М3М. Также большую угрозу представляет ракета «Кинжал», потому что ее сложно нейтрализовать.

Как подчеркнул журналист, тактическое оружие России является заслоном от вооруженных сил НАТО. Эксперт сделал вывод, что самым эффективным средством России для защиты своих границ будут ядерные боеголовки.

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