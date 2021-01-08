Азербайджан отверг сообщения о создании турецких баз в стране

Минобороны Азербайджана отвергло сообщения о создании турецких авиабаз в трех городах страны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службы военного ведомства Азербайджана Вагифа Даргяхлы.

«Распространившаяся информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По словам Даргяхлы, «за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз».

Ранее местные СМИ, ссылаясь на турецкие источники, сообщили о якобы создании Турцией авиабаз в Гяндже, Лянкаране и Габале.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев объявил Шуши в Карабахе культурной столицей Азербайджана

— Алиев поручил построить аэропорт в Карабахе для «иностранных гостей»

— Алиев пригрозил «кулаком» в случае визита чиновников Армении в Карабах без разрешения