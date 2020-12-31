Генсек НАТО не увидел в России непосредственной военной угрозы

НАТО не видит в России источник военной опасности для альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что при этом видит Россию, «которая утверждается».

«Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — добавил Столтенберг.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что рост активности Североатлантического альянса у российских границ может привести к «серьезным инцидентам».

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