Генсек НАТО не увидел в России непосредственной военной угрозы
НАТО не видит в России источник военной опасности для альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».
«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения», — сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что при этом видит Россию, «которая утверждается».
«Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — добавил Столтенберг.
Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что рост активности Североатлантического альянса у российских границ может привести к «серьезным инцидентам».
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