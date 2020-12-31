Власти Москвы призвали агрегаторы такси не завышать цены в новогодние праздники
Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторы такси не завышать цены на поездки в новогодние праздники. Об этом говорится в Telegram-канале департамента.
Подчеркивается, что зимой увеличивается спрос на такси, из-за чего некоторые операторы повышают цены.
«Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», — говорится в сообщении.
В департаменте подчеркнули, что такси является важной частью транспортной экосистемы города и выразили желание, чтобы оно осталось комфортным и доступным.
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