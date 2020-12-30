Новая сборка Ту-160М совершит первый полет в 2021 году
Максимс Краюшкинс
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Новый опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки поднимется в воздух в 4-м квартале 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«В следующем году — новая сборка», — говорится в сообщении.
Ожидается, что новый Ту-160М поднимется в воздух «скорее всего в 4-м квартале 2021 года.»
Как сообщалось, глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02 3 ноября.
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