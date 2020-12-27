В Минобороны допустили смену позиции США по ДСНВ

Позиция США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может измениться в условиях политической ситуации внутри страны, считает заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

Фомин напомнил, что Россия предлагала американской стороне продлить договор и начать работу по подготовке нового соглашения, однако США «не проявляют заинтересованности в продлении Договора».

«В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», – отметил замминистра.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Последние месяцы: Москва напомнила Вашингтону об СНВ-3

— Посол РФ в США заявил о существующей возможности продления СНВ-3

— Рябков назвал неприемлемыми условия США по ДСНВ